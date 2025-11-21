Üç aylar ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? Regaib Kandili ne zaman?

Regaib Kandili ve üç ayların başlangıç zamanı İslam alemi tarafından merak ediliyor. Kandillerin sıralandığı bu dönem, dini takvimin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Başlangıç gününe yönelik merak, zaman yaklaştıkça daha da artıyor. Sıkça "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusuna cevap aranıyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.