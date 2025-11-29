Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep ayı başlangıç tarihi... Regaib Kandili hangi tarihte?

Dualarının karşılık bulduğu günler olan, ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatı sorgulama, yenileme fırsatı sunan üç aylar iple çekiliyor. Bir an evvel Ramazan ayına ulaşmak isteyen müminler üç ayların tarihini öğrenmeye çalıyor. Tarihler yaklaştıkça "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusu da hızlanıyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.