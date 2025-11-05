Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili tarihi...
Üç ayların başlangıç tarihi yıl sonu yaklaşırken iyice araştırılıyor. Özellikle Ramazan ayı başlangıç tarihi merak ediliyor. Müslüman vatandaşların heyecanı her geçen gün artarken "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusu gündem olmuş durumda...
Regaib, Miraç ve Berat kandillerini de barındıran üç ayların tarihi merak ediliyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip olan bu manevi dönemde yapılacak ibadetler iple çekiliyor. Tarih bilgisini teyit etmek isteyenler "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.
Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.