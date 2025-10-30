Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Regaib Kandili tarihi...

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği üç aylar yaklaşırken, vatandaşlar bu mübarek dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimi yayımlanırken sıkça gelen soru "Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak" oluyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.