ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle üç ayların başlangıcı ve Ramazan ayının tarihleri en çok sorgulanan konular arasında... Bu nedenle "Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte" sorusu ön plana çıkıyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.