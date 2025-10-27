Üç aylar tarihi: Mübarek üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

Üç aylar için sabırsızlık gittikçe artıyor. Müslümanlar bu aylarda oruç tutmak, dua etmek ve ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönemin başlangıç tarihi sıkça araştırılıyor. Tarihleri netleştirmek isteyenler "Üç aylar ne zaman başlıyor" diye soruyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.