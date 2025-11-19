ÜÇ AYLAR TARİHİ: Regaib Kandili ne zaman? Üç aylar hangi tarihte başlıyor?

Müslüamanlar deyim yerindeyse dört gözle üç ayları bekliyor. Regaib, Miraç ve Berat kandillerinin yer aldığı bu mübarek aylar için heyecan her geçen gün artıyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar günleri netleştirmek adına "Üç aylar hangi tarihte başlıyor" sorusunu yöneltiyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.