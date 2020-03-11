Üç bakandan ortak açıklama: Risk ciddi, paniğe gerek yok

11 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemleri ele alındı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından üç bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dün gece saatlerinde ilk kez bir vakanın olduğunu açıkladık. Bu vakayı açıklarken devletimiz hiçbir konuda tereddüt etmemiştir. Hastalığın yaygınlaşmasını önleyecek şey şeffaf, temiz bilgidir. Bizim doğruyu bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiyi yaygınlaştırma sorumluluğunuz olduğuna inaniyorum. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal.

Bugün Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Biz sorunu siyasi bir düşünceyle ele almadık. Sorunu bilimsel verilerle ele aldık. Avrupa ile kaygılarımız doğrulandı. Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir.

Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve piyasa doygunluğa ulaşmadan ihracata izin verilmeyeceğini söylemek istiyorum. Maske fiyatları ön izne tabi olacak.

Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Koronavirüs, tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Risk ciddidir, ulusal bir mücadele vereceğiz.

Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.

Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamaları şöyle:

15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Bu sene ülkemizde daha az turist gelmesine karar verdik. Otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Önceliğimiz halk sağlığı. Gerekli tüm tedbirleri alarak ticaretin devam etmesini istiyoruz. Maske ve sıhhi malzemelerde aşırı fiyat artışları oldu. Piyasada maske bulunmadığı için önceliğimiz vatandaşlarımızın ulaşılabilirliğini artırmak. Firmalardan talebimiz önceliklerinin vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamaları. Maskelerde fiyat artışları takip ediliyor. Gıda ürünlerinde fiyat artışlarına gerekeni yapacağız. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız. 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık. 16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız.