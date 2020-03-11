Üç bakandan ortak açıklama: Stoklarımız yeterli, paniğe gerek yok

11 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Koronavirüs vakasının salgın hale gelmemesi için, turizm sektöründe sezon açılışı nisan sonuna ertelendi. Aynı dönemde yurt dışı fuarlara katılım da sağlanmayacak. Ticaret Bakanlığı, virüsü fırsat bilerek fiyat artıranlarla ilgili 2 bin 180 soruşturma açarken, gıdada fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de uyarılarda bulunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul tatilinin gündeme gelmediğini ancak bu konunun önümüzdeki günlerde olabileceğini söyledi.

Koronavirüs vakasının önceki gün görülmesiyle birlikte, alınacak önlemleri belirlemek üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca: Okul tatilini, vakaların seyri belirler

Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından üç bakan ortak açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar sadece bir vakanın tespit edildiğini, bunun yayılmasını önlemek için her türlü tedbirin alındığını söyledi. Bakan Koca, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddi" dedi. Zaman içinde bu sayının artmasının muhtemel olduğunu belirten Koca, buna karşın vatandaşların panik yapmamasını ve uyarılara riayet etmesini istedi. Sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal olduğunun altını çizen Koca, dünya ile temasın kesilmeyeceğini ancak her türlü tedbirin de alınacağını aktardı. Okulların tatili konusunun toplantının gündeminde yer almadığını ifade eden Koca, "Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Koca, ilaç stoklarına ilişkin soruya, "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok." yanıtını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm talebini Nisan sonuna erteledik

Normalde turizm sezonunun Mart sonunda başladığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışından gelen talebin Nisan sonuna erteleneceğini söyledi. Turizm sektörüne yönelik destek paketinin 1 hafta içinde duyurulacağını belirten Ersoy, Nisan sonuna kadar kültürel faaliyet ve uluslararası toplantıların da ertelendiğini bildirdi. Bakan Ersoy, henüz sezonu açmamış turizmcilerden, birden fazla oteli bulunan zincirlerin de otellerden bir tanesini açacağını anlattı.

Ticaret Bakanı Pekcan: Fırsatçılara izin vermeyiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önlemler konusunda diğer bakanlıklarla koordineli olarak çalıştıklarını belirtirken, 2 ay boyunca yurt dışı fuarlara katılım olmayacağı bilgisini verdi. Talebin çok arttığı maskede ihracatı ön izne bağlandığını hatırlatan Pekcan, aşırı fiyat artışının önüne geçmek için firmalara uyarıda bulunduklarını, bu konuda 13 maske firmasının 9’una ceza uyguladıklarını, gerekirse 104 bin liralık cezanın 10 katına kadar çıkabileceğini bildirdi. Geçen yıl 4 milyon dolar olan maske ihracatını bu yıl aynı dönemde 40 milyon dolara çıktığına dikkat çeken Bakan Pekcan, “Öncelik halkın piyasa fiyatından ulaşabilir olması, önce piyasanın doyuma ulaşması” dedi. Gereksinim olmamasına rağmen gıda da fahiş fiyat artışı gözlendiğine değinen Pekcan, bu konuda perakendecilerle bir araya gediklerini ve perakendecilerin de yeterli stokları olduğunu söylediğini belirtti. Bakan Pekcan, “16 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelemesine karar verildiğini belirterek, "Resmi duyuruları yapacağız” dedi.