Üç bakanlık kadın kooperatiflerini güçlendirecek iş birliğine imza attı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada kadınları ekonomik hayata daha fazla dahil etmek istediklerini söyledi. Kadınları üretime, istihdama ve ihracata teşvik etmek için her türlü imkan ve desteği sunduklarını aktaran Bolat, kooperatiflerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin, Türkiye'nin kalkınmasına çok kıymetli katkılar sağlayacağını söyledi.

Bolat, "Bu doğrultuda Bakanlık olarak, yaklaşık 14 bin 433 kooperatif ve 1,5 milyona yakın kooperatif ortağına hizmet sunuyoruz. Bu 14 bin 433'ün 1000'i kadın kooperatifi. İnşallah önümüzdeki dönemde de kadın kooperatifi sayımızın artmasına yönelik teşvik ve desteklerimize devam edeceğiz” dedi.

Güçlü bir toplum için kadınların karar alma mekanizmaları ve çalışma hayatında olduğu kadar ekonomik hayat ve ticarette de güçlü olması gerektiğinin altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Kadının toplum içindeki statüsünü güçlendirme adına kadın kooperatiflerini önemli bir işletme modeli olarak kabul ediyoruz. Bu kooperatiflerin kadınların ekonomik bağımsızlığını, girişimciliklerini destekleyen ve tek başına ulaşamayacakları imkanlara el birliğiyle ulaşmalarını sağlayan bir model olması çok kıymetli" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı konuşmada, kadınların tarımsal üretime katılması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, IPARD Programı kapsamında, bugüne kadar 6 bin 500 kadına Avrupa Birliği standartlarında tarımsal işletme kurmaları için yaklaşık 13,1 milyar liralı destek verdiklerini aktardı. Yumaklı, IPARD ile verilen desteklerin yüzde 42'sinden kadınların yararlandığını belirtti. Bakan Yumaklı, orman köylüsü kadınlara bugüne kadar yaklaşık 32 milyon liralık mikro kredi verilÖ diğini söyledi.