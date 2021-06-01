'Üç çocuk telkini ekonomik krize takıldı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’de doğurganlık hızının önceki yıla oranlar 1.88’den 1.76’ya gerilediğini belirtti. Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların evine ekmek götürmek zorlanan yurttaşın, çocuk yapmaktan korktuğunu ifade eden Öztunç, 2020 yılında Türkiye’de 1 milyon 113 bin canlı bebek doğduğunu kaydetti.

Doğurganlık hızının önceki yıla oranla gerilediğine dikkat çeken Öztunç, oranın 2000’li yılların başlarında 2.38, 2010 yılında ise 2.08 olduğunu belirterek, "Doğurganlık hızı neredeyse 2000’li yılların yarısına geriledi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "en az üç çocuk" önerisini anımsatan Öztunç, koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların ekonomik sıkıntılarının daha da derinleştiğini ve gelecek kaygısı yaşadığını ifade ederken, "Tayip Erdoğan’ın vatandaşa en az üç çocuk telkini pandemi ile birlikte derinleşen ekonomik krize takıldı." diye konuştu.

"Pandemiyle birlikte yoksulluk iyice derinleşti

Öztunç, doğum hızı gerilediğini belirtirken şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızının da 2020 yılında binde 13,3’e kadar gerilediğini, 2019 yılına göre 1 puan azalan bu oran da 2000’li yılların başında binde 18,6 civarındaydı."

Pandemiyle birlikte yoksulluğun iyice derinleştiğini söyleyen Öztunç, resmi olarak 4 milyon 236 bin kişinin, geniş anlamda da 9 milyon 200 bin kişinin işsiz olduğu olduğunu, bu yıl Ocak-Mart döneminde 125 bin 85 kişi tüketici kredisi borcunu, 113 bin 101 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verildiğini ve intiharların arttığını ifade etti.

"Bakabilecek kadar çocuk yapılmalı"

Ekonomik sorunlar nedeniyle intiharların arttığına dikkat çeken Öztunç, "Ekonomik tahribatının iyice gün yüzüne çıktığı, her gün intiharların yaşandığı yoksulluğun insanların iliklerine kadar işlediği bir ülkede insanları çocuk yapmaya teşvik etmek, Türkiye gerçeklerinden bihaber olmaktır. Saray’ın penceresinden bakan Erdoğan, halkın gerçeklerinden kopuk halde yaşıyor. Sağlıklı, varlıklı, eğitimli, işi olan bir toplum istiyorsak herkes bakabileceği kadar çocuk yapmalıdır" dedi.