'Üç Deniz Girişimi' genişliyor: Türkiye stratejik ortak oldu

Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme altyapılarını geliştirmeyi amaçlayan Üç Deniz Girişimi’ne stratejik ortak olarak katılıyor. Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen 10. Üç Deniz Girişimi Zirvesi'nin açılışında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Karadağ ve Arnavutluk’un girişime ortak üye, Türkiye ve İspanya’nın ise stratejik ortak olarak dahil olacağını açıkladı.

Duda, mevcut jeopolitik konjonktür ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi faktörlerin ışığında bu katılımların işbirliğini daha verimli hale getireceğini vurguladı. Üç Deniz Girişimi, 2015 yılında Polonya ve Hırvatistan'ın öncülüğünde, Avrupa Birliği'nin desteğiyle başlatılmıştı. Girişim; Baltık, Adriyatik ve Karadeniz’i çevreleyen 12 Avrupa ülkesini kapsıyor ve kuzey-güney ekseninde enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapılarını birbirine bağlamayı hedefliyor.

Bu yılki zirvede devlet ve hükümet başkanları dahil 23 heyet yer alırken, Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil edecek. ABD, Japonya ve bazı Arap ülkeleri gibi Avrupa dışından temsilcilerin de zirveye katılım göstermesi bekleniyor.

Üç Deniz Girişimi’nin öncelikli projeler listesinde toplam 143 proje bulunuyor. Türkiye, girişimin önemli altyapı projelerinden biri olan Via Carpatia otoyol ağında da yer alıyor. Bu otoyol, Litvanya’nın Klaipeda Limanı’ndan başlayıp Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya üzerinden Bulgaristan’a, ardından Yunanistan’ın Selanik Limanı'na ve oradan İstanbul’a kadar uzanıyor.

Türkiye’nin girişimde daha fazla yer alması, özellikle Karadeniz bölgesinin güvenliğine, savunmasına ve bölgesel ekonomik dinamizme doğrudan katkı sağlayacak.

Öte yandan, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ulaştırma, enerji ve dijital altyapılarının Batı Avrupa’ya kıyasla daha eski ve yetersiz olduğu belirtiliyor. Bölgenin 2030 yılına kadar altyapı ihtiyaçlarının toplamda 550 milyar Euroyu bulacağı tahmin ediliyor. Bunun, ulaştırmada 290 milyar Euro, enerjide 88 milyar Euro ve telekomünikasyonda ise 160 milyar Euroluk bir yatırım ihtiyacı anlamına geldiği ifade ediliyor.