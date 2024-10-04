Üç farklı grip aşısı SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındı

TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından grip aşısının bedelinin yalnızca belirli risk gruplarındaki hastalar için karşılandığına işaret edilerek, piyasada bulunan üç farklı grip aşısının SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığı belirtildi.

Piyasa fiyatları 558,99 lira ile 543,64 lira arasında değişen aşıların etkinliklerinde herhangi bir fark bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Eczanelerimize grip aşıları yeteri miktarda gelmiştir. SGK, grip aşısını yalnızca 65 yaş üstü bireyler, huzurevi ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile kronik hastalıkları bulunan kişiler için karşılayacak" ifadeleri kullanıldı.

2,5 milyon doz aşı eczanelere dağıtılmak üzere depolara gönderildi

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, grip virüslerinin her yıl dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişiyi hasta ettiğini ve bunlardan 3 ila 5 milyonunun ciddi vakaya dönüştüğünü, 300 ila 650 bin kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti: "Grip aşısının içeriği, DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerine göre geliştiriliyor ve her yıl yenileniyor. Dolayısıyla aşı yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınan bilgilere göre, ülkemize toplam 3,5 milyon doz grip aşısı tedarik edilmiş olup, ihtiyaç duyulması halinde ek sevkiyat yapılacaktır. İlk etapta 2,5 milyon doz aşı eczanelerimize dağıtılmak üzere depolara gönderilmiştir" dedi.