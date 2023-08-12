Üç gözetim şirketine süreli yasak geldi

Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli men edilmesini kararlaştırdı. Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Artımet Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Ticaret ile Çetpa Liman Hizmetleri Taşımacılık Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 6 ay faaliyetten menedildi. Ayrıca, Promaster Sörvey Gözetim ve Danışmanlık'ın 3 ay, Artımet Kontrol Laboratuvar Hizmetleri'nin 1 ay faaliyetten meni kararı alındı.