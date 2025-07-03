Üç günlük bebeği çöpe atmıştı... Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı infial yaratan olay için harekete geçti. Bebek devlet korumasına alındığını belirten bakanlık konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da bir ‘anne’, 3 günlük olduğu düşünülen bebeğini poşete koyup çöpe attı” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte, İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Bebeğini çöpe bırakan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Hastanede tedavi süreci devam eden bebek, taburcu olduktan sonra devlet korumasına alınacaktır.

Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız.