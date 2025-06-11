Üç ilçede başkanvekili seçimi yapıldı! Gaziosmanpaşa yeniden AK Parti'de

İstanbul'un üç ilçesinde, tutuklu belediye başkanlarının yerine geçici görevle başkanvekili seçimi yapıldı. Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar'da yapılan seçimlerin ardından yeni başkanvekilleri belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine meclis üyeleri arasından başkanvekilleri belirlendi.

Gaziosmanpaşa yeniden AK Parti'ye geçti

Yerel seçimlerde 30 yıl aradan sonra CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da, belediye meclisindeki çoğunluğun AK Parti'de olması nedeniyle başkanvekilliğini Eray Karadeniz kazandı.

CHP'nin adayı Murat Topaloğlu'nun karşısında 21 oy alan Karadeniz, 16 oyda kalan rakibini geride bıraktı. Seçim sonrası CHP'li üyeler sonucu protesto etti.

Büyükçekmece ve Avcılar'da CHP adayları kazandı

Gaziosmanpaşa'nın yanı sıra CHP'nin meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu Büyükçekmece ve Avcılar'da da seçim yapıldı.

Büyükçekmece'de, CHP'nin adayı Ahmet Şahin 22 oyla başkanvekili seçilirken, Avcılar'da da yine CHP adayı Yüksel Can 24 oyla göreve geldi. Bu iki ilçede yönetim CHP'de kaldı.