Üç ilde elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Kastamonu,Sinop ve Bartın’da afetzedelerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sel bölgelerindeki vatandaşların elektrik faturaları, 3 ay süreyle ertelendi.
Buna göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da vatandaşların Ağustos, Eylül, Ekim elektrik faturaları tahsilatı 3 ay yapılmayacak.
Konut, iş yeri ve tarımsal üretim alanında elektrik abonesi olanların ertelemeden yararlanmak için 15 Ekim’e kadar başvurmaları gerekiyor.
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