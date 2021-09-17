Üç ilde elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sel bölgelerindeki vatandaşların elektrik faturaları, 3 ay süreyle ertelendi.

Buna göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da vatandaşların Ağustos, Eylül, Ekim elektrik faturaları tahsilatı 3 ay yapılmayacak.

Konut, iş yeri ve tarımsal üretim alanında elektrik abonesi olanların ertelemeden yararlanmak için 15 Ekim’e kadar başvurmaları gerekiyor.











