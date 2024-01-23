Üç ilde Kafes operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşı İsmail Süner'in olduğu organize suç örgütüne yönelik Antalya, Adana ve Kahramanmaraş'ta "Kafes-32" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de yer aldığı 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütünün Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, para talep ettiğini anlatan Yerlikaya, ayrıca elebaşı ile bazı örgüt mensuplarının, silah zoruyla girdikleri ikametlerden mağdurları kaçırdığını aktardı.

Şüphelilerin internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabındaki paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulunduklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp tehdit ettiklerini, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağdurları grup halinde darbedip kaçırdıklarını, mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıklarının tespit edildiğini vurguladı.