Üç ilin deprem riski açıklandı

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan bugün G harfi ile başlayan üç ile ilişkin deprem tahminini açıkladı.

Antep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Antep hakkındaki yorumu dikkat çekti.

Antep'in batısı için uyarı

Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; "Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü;

Gaziantep: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli,

Giresun: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli,

Gümüşhane: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli.

Kullanıcıların Antep'in batı kısmı hakkındaki sorularına da yanıt veren Ercan, "Uzun süre yıkıcı büyük deprem beklemiyorum" dedi.

Ercan bugüne kadar 32 ile ilişkin deprem riski görüşünü paylaştı.