Üç milletvekili AK Parti'ye katıldı: Sandalye sayısı 275'e yükseldi

AK Parti, üç milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki sandalye sayısını 275’e çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında iç ve dış politikaya dair değerlendirmelerinin ardından AK Parti’ye katılan isimlere rozetlerini taktı.

Daha önce Gelecek Partisi’nden ayrılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti saflarına geçti.

Erdoğan: Aileyi daha da büyütüyoruz

Katılım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere hep açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıkı tutarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, rozet takma işleminin ardından üç milletvekiline “Hayırlı olsun” dileğinde bulundu.