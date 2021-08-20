Üç noktada ormanlar yine yanmaya başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de çıkan orman yangını havadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Köyceğiz'de Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle Göynük Kanyonu'na kadar yayıldı. Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

İzmir'in iki ilçesinde yangın

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Menderes'in Deliömerli bölgesindeki ormanlık alanda henüz çıkan yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve bir dozer ile müdahale edildi.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına müdahale için bir uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.



