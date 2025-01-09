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Üç parti mutabakata vardı: İşte yeni isim 

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, üç parti olarak “Yeni Yol” adıyla ortak grubun kurulmasına karar verdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bugün akşam saatlerinde buluşarak, ortak grup yapısıyla ilgili çalışmalar konusunda mutabakata vardılar.

Genel Başkanlar partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin “Yeni Yol” olmasına karar verirken kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağını da onayladılar. Alınan kararlar sonucunda “Yeni Yol”un kuruluşuyla ilgili hukuki süreç 10 Ocak Cuma günü başlayacak.