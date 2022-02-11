Üç partiden Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik AK Parti adına avukat Muhammer Cemaloğlu, MHP adına avukat Kürşat Türker Ercan ve BBP adına avukat Zekai Yiğit imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

Dilekçelerde, başsavcılık tarafından soruşturma başlatılarak, Arslan'ın Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine göre cezalandırılması talep edildi.

Arslan açıklama yapmıştı

Dünkü televizyon programında açıklama yapan ve "Asla kastetmediğim bir şeyi teknik bir terim gibi kullandığım bir kelimeyi nerelere götürdüler..." diyen Arslan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dünkü programdan önce başlayan bir mesele var. Ben, Falyalı meselesinde Falyalı kendisini 'Biz kaç kuşak TMT'nin parçasıyız' diyordu. TMT nedir bilmeyenler olacak TMT nedir dedim. İllegal dedim, durdum bir yarı illegal yapı olduğunu söyledim. İllegal denilince bunun Türkiye'de kelime haznesi sınırlanmış insanlardaki algısı farklı herhalde. Orada hata benim. Başka bir kelime bulmalıydım. Mesele şu, elbette illegal olacak. Yeraltı mukavemet teşkilatı. Tıpkı İstiklal Savaşı'ndaki gibi. 1976'nın başında Kıbrıs'taydım. Yeni bitmişti harekat. Saray otelde kaldım. Saray otelin bütün duvarları delik deşikti. Terasında kum torbaları daha duruyordu. Benim Kıbrıs'taki Türklerin ne yaşadığından haberim olmadığını zannediyor, onların yanında olmadığımı düşünüyor olabilir misiniz? Türk mukavemet Teşkilatı'nın neye karşı nasıl kurulduğunu, adadaki Türkleri korumak için nasıl örgütlendiğini, kimlerin canı pahasına görev aldığından haberdar olmadığımı zannediyor olabilir misiniz? Değil efendim, hiçbiri değil.

Orada benim söylediğim illegal, yarı illegal bir teşkilat. Bunu ben arada sırada, herhalde yapmamam lazım diye düşünüyorum bir belgesel olsa bu ya da sırf tarih konulu bir program olsa ben açayım TMT nasıl kuruldu... Türklere yönelik soykırım boyutundaki cinayetlerden bahsedelim ama daracık zamanlarda bunlara hiç girmemek lazım ben onu anladım. Özellikle TMT için hayatını kaybedenlerin ailelerini incittiysem özellikle onlardan özür diliyorum. Çünkü asla söz konusu değil onları incitmek benim ne haddime zaten. Ben orada başka bir şey söyledim. Biliyorum dert başka. Dert orada çekecekler ipi oradan, Ayşenur Arslan'a olta atacaklar, oradan Halk TV'ye bir şey getirecekler. Umarım kamuoyu ve siyaset buna izin vermez."

RTÜK'ten inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Ayşenur Arslan’ın programda TMT’ye yönelik sözleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamış, “Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü’nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır.” ifadelerini kullanmıştı.