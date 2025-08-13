Üç tarafı faylarla çevrili Antalya için JMO'dan kritik deprem uyarısı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, Antalya’nın deprem riskine dikkat çekti. Karancı, kentin üç tarafının büyük deprem potansiyeline sahip fay hatlarıyla çevrili olduğunu söyledi.

AFAD verilerine göre 11 kilometre derinlikte gerçekleşen Sındırgı depremi, sığ yapısı nedeniyle bölge halkı tarafından şiddetli hissedildi.

Depremin, Simav fay hattının en kuzeybatısında, Gelenbe ve Sındırgı fay zonlarının birleştiği noktada meydana geldiğini belirten Karancı, “Hiçbir ilimiz, hiçbir ilçemiz ‘bizde deprem olmaz’ diyemez. Geçmişte Antalya’da da deprem yaşandı, yine yaşanabilir” dedi.

Antalya üç tarafı faylarla çevrili bir kent

Antalya’nın merkezinde aktif fay hattı bulunmadığını ancak çevresinde ciddi risk oluşturan faylar yer aldığını vurgulayan Karancı, batıda 300 kilometre uzunluğundaki Fethiye-Burdur fay zonu, güneyde Kıbrıs-Helen yayı, doğuda ise Aksu fayı bulunduğunu aktardı.

“Fethiye-Burdur fay zonu geçmişte 7’nin üzerinde depremler üretti ve kırılma dönemine yaklaşmış durumdayız” diyen Karancı, böyle bir depremin Antalya’da kalıcı hasarlar bırakabileceğini ifade etti.

Zemin etütleri ve kentsel dönüşüm vurgusu

Antalya’da zemin etütlerinin yetersiz olduğunu belirten Karancı, yeni imar alanlarında jeolojik ve jeoteknik etütlerin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. “Zemin parametreleri bilinmeden binaların güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Tarımsal alanlar ve taşıma gücü düşük bölgeler imara açılmamalı” dedi.

Tsunami ve depreme hazırlık

Antalya’nın geçmişte tsunami yaşadığını hatırlatan Karancı, AFAD’ın erken uyarı sisteminin devrede olduğunu belirtti. Türkiye’nin depreme hazır olmadığını söyleyen Karancı, “Halkımız korkuyor çünkü hazır değiliz. Yapılarımız hazır değil, kurumlarımız hazır değil. Şehirlerimizi dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm hızlanmalı, güvenli binalar yapılmalı” sözleriyle uyarılarını yineledi.