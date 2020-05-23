Üç ülkeyle turizm zirvesi: Herkes gelmek istiyor

23 Mayıs 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya ile turizm konusunda toplantılar yaptığını bilgisini vererek "Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız da Avrupa'daki, Türkiye'ye gelip de ülkemizi bilen herkes gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi kıyasladıkları zaman Türkiye ön plana çıkıyor" dedi.

Öte yandan NTV yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Turizm sektörünün haziran ortasında açılmasını bekliyoruz. Turizmle ilgili adımlar sağlık tedbirleriyle çelişmeyecek. Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak" açıklamasını yaptı.