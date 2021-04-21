Üç yeni bakan yemin etti
Yeni atanan Ticaret Bakanı Muş, Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Meclis’te yemin etti.
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ANKARA (DÜNYA)
Kabine değişkliğinin ardından üç bakan Meclis’te yemin ederek görevine başladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Meclis’te yemin etti.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereğince bakan olan milletvekillerinin vekilliği düşüyor. Mehmet Muş’un da milletvekilliğinin düşmesiyle Ak Partinin Meclisteki sandalye sayısı 288’e düştü.