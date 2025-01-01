Uçağa lazer tutan yandı! Büyük para cezası var

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin yönetmelik yeniden değerlendirme oranına göre hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 19 bin 668 TL para cezası verilecek. Yolcuların uçuş emniyetini riski edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunulmasının cezası 131 bin 176 TL.

Elle aranmaya engel 26 bin lira...

Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması 26 bin 226 TL idari para cezası verilecek.

Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan yolculara ise 19 bin 668 TL idari ceza uygulanacak.