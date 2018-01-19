Uçak kazasının detayları açıklandı

19 Ocak 2018

13 Ocak’ta Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı inişe geçtikten sonra pistten çıkmıştı.

Uçağın bulunduğu yerden kaldırılma çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Uçağın kaldırılmasıyla ilgili bilgi veren Trabzon Havalimanı Mülki Amiri Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Hem kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, hem firmadan büyük özveri işbirliği içinde faaliyetimiz gerçekleşti. Bu operasyon oldukça uzun süreç aldı. 24 saat süreyle havalimanımızın kapalı olacağını beyan etmiştik ama saat 02.15 itibariyle havalimanımızın trafiğe açıldığını paylaşmak isterim. Bu kapsamda gereken her türlü tedbiri almaya çalıştık. Büyük uyum içinde adeta çamurdan iğneyle kurtarma gerçekleştirdi. Yavaş olmasının nedeni uçağın bir bütün halinde kaldırılmasıydı" diye konuştu.

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Bagaj çalışmalarına başlanıyor

Operasyonun dün yapılmasının en önemli sebebinin hava durumu olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Hiç kimsenin burnu kanamadan bu operasyon gerçekleşti. Havalimanımız tekrar Uluslararası trafiğe açıldı. Bugün öğleden sonra bagajlarla ilgili çalışmalar başlanacak. Havalimanı emniyet şube müdürlüğümüz kontrolünde yer hizmet kuruluşu ve ilgili firmanın temsilcisi ile bagajların tespiti yapılarak, uygun bir alana nakli gerçekleştirilecek, öğrendiğimiz kadarıyla firma teslimatla ilgili kendisi özel bir program oluşturacak, ondan sonra olacak. Bugün öğleden sonra bu faaliyete başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu uçağın uçup uçmayacağı konusunda ise, "Uçağın teknik ayrıştırmalarını yapacaklar. Uçup uçmayacağına veya hangisinin daha ekonomik olacağına uçağın sahipleri karar verecek" dedi.

Kaynak: AA