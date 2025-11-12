Uçak kazasının görgü tanığı konuştu: Paraşütle inen birini gördüm

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan dört motorlu turboprop askeri nakliye uçağı C-130 Hercules, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş, kazada 20 askerimiz şehit olmuştu. Facianın ardından olay yerinde bulunan bir köylü, İmediNews’e yaptığı açıklamada uçağın düşüş anına tanıklık ettiğini söyledi.

"Uçak patladı ve alev aldı"

Köylü tanık, “Çiftlikten su getiriyordum. Önce birkaç kez dönen, ardından yüksek hızla düşen ve patlayan bir uçak gördüm. Büyük bir patlama meydana geldi ve uçak alev aldı” ifadelerini kullandı.

"Paraşütle inen birini gördüm"

Tanık, olayın ardından bölgeye koştuğunu belirterek, “O sırada uçağın yakınında üç kişi gördüm, biri yangını söndürüyordu. Olay yerine vardığımda bir kişinin öldüğünü fark ettim. Hemen telefonu açıp ambulansı aradım. Ayrıca tepede paraşütle inen birini gördüm ama sağlık durumunu bilmiyorum. Kısa süre sonra sınır polisi geldi” diye konuştu.

Kazanın ardından Türk ve Gürcü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği, kaza kırım incelemelerinin sürdüğü bildirildi. Şehit askerlerimizin ise kaza kırım ekibine ait uçakla naaşlarının getirileceği öğrenildi.