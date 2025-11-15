Uçak kazasının son şehidi de uğurlandı: Oğlu cenazeye babasının kıyafetiyle katıldı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 personel şehit olmuştu. Ankara’ya getirilen şehitlerin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandığı bildirildi.

Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın naaşı, helallik alınması için Büyükçekmece’deki baba ocağına getirildi. Ardından cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba Camii’ne taşındı. Törende babası Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz ve eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti. Şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz’ın, babasına ait kıyafetlerle törene katıldığı görüldü.

Siyasiler ve bürokratlar da cenazedeydi

Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Şehit Yarbay Korkmaz’ın naaşı omuzlarda taşınarak top arabasına alındı. Silah arkadaşları da karanfilleri tabutun üzerine bıraktı.

Şehit Korkmaz, Büyükçekmece Eski Mezarlığı’nda dualar eşliğinde defnedildi.