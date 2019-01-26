"Uçaklarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı"

26 Ocak 2019

Gaziantep'te partisinin teşkilat yemeğine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki bir hareketlenmeye müdahale edildiğini söyledi.

"Huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve göz yaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil... Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı."

Erdoğan ayrıca, "Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir" dedi.

"Araç ve malzeme hasarı meydana geldi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.

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Kaynak: AA