Uçakta bunu yapan yandı! Resmen duyuruldu! Para cezası geliyor

Türk Hava Yolları (THY), yolcu güvenliğini arıtmak amacıyla dikkat çeken bir adım attı. THY, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı ‘Yolcu Anonsları Genelgesi’ doğrultusunda, uçuşlarda yeni bir güvenlik uygulaması devreye aldı.

THY tarafından kabin ekiplerine gönderilen bilgilendirme duyurusunda, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcuların 'Kural Dışı Hareket Eden Yolcu' statüsünde değerlendirileceği belirtildi.

Söz konusu yolculara yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek.