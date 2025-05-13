Uçakta bunu yapan yandı! Resmen duyuruldu! Para cezası geliyor
Bazen sabırsızlık, bazen acele iş, bazen ise kurnazlık… Uçak piste teker koyduktan sonra sabırsızlanmaya başlayan, park alanına yanaşmak üzereyken de ayağa kalkıp baş üstü dolabını açıp valizini almaya çalışan yolcu profiliyle pek çok kez karşılaşmışızdır. İşte bunu yapan yolcular artık yandı.
Türk Hava Yolları (THY), yolcu güvenliğini arıtmak amacıyla dikkat çeken bir adım attı. THY, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı ‘Yolcu Anonsları Genelgesi’ doğrultusunda, uçuşlarda yeni bir güvenlik uygulaması devreye aldı.
THY tarafından kabin ekiplerine gönderilen bilgilendirme duyurusunda, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcuların 'Kural Dışı Hareket Eden Yolcu' statüsünde değerlendirileceği belirtildi.
Söz konusu yolculara yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek.