Uçakta unutulan kedi ülke ülke gezdi

Yeni Zelanda'dan Christchurch kentinden Avustralya'nın Melbourne kentine taşınan bir aile "Mittens" isimli 8 yaşındaki kedilerini uçağın kargo bölümüne teslim etti.

Uçak Avustralya'a ulaştı ancak, aile 3 saat beklemelerine rağmen kediyi teslim alamadı.

Kedinin sahibi Margo Neas, uçuş yetkilerine kedinin durumunu sorduklarını kaydetti. Fakat, kargo bölümündeki eşyalar nedeniyle Mittens'ın fark edilmediğini ve uçağın Yeni Zelanda'ya döndüğünü öğrendi.

Bunun üzerine yetkililer, kedinin Melbourne'a giden bir sefere alınarak ailesine teslim edilmesi için harekete geçti. Böylece 24 saatte Yeni Zelanda ve Avustralya arasında 3 kez uçak yolculuğu yapan Mittens, sahiplerine teslim edildi.

The Air New Zealand hava yolu şirketi sözcüsü Alisha Armstrong'un olay nedeniyle Mittens'ın sahiplerinden özür dilediği açıklandı.