Uçan Adam Sabri (Sabri Yıldız) hayatını kaybetti… (Uçan Adam Sabri kimdir, neden öldü, hastalığı neydi)

Esra Ceyhan'ın bir dönem reyting rekorları kıran programına katılan Sabri Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Programda sarf ettiği "Havada durdum, şahitleri var" ifadesiyle hafızalara kazınan ve bir konuğun inandırıcılığını sorgulaması üzerine "Allah Allah" diye bağırarak kendini yerlere atan Sabri Yıldız, o program sonrası yıllarca 'Uçan Adam Sabri' olarak anıldı.

Uçan Adam Sabri'nin neden öldüğü ise merak konusu oldu. Ölüm haberini duyuran sosyal medya içerik üreticisi Testo Taylan, Sabri Yıldız'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Yalova'da yaşadığı öğrenilen Sabri Yıldız'ın sağlık sorunları yaşadığına dair haberler medyada yer almıştı.

Sabri Yıldız 'Uçan Adam Sabri' olarak ünlendikten sonra bazı filmlerde rol almış fakat sektörde tutanamıştı.