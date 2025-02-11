Üçlü zirvenin ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen, bu görüşmede cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçimlerde yer almayacağını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan zirve sonrası ilk açıklama geldi.
CHP'de Genel Başkan Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yabaş ile gerçekleşen 3'lü görüşmenin ardından beklenen açıklama geldi.
'Biriz ve beraberiz'
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.
Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."