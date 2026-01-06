Ücret yetmiyor: 2026’da çalışanın bağlılığını gelişim belirleyecek

Türkiye Ücret, Yan Haklar ve Eğitim Trendleri Raporu'na göre, çalışan bağlılığında ücret tek başına belirleyiciliğini kaybediyor. Veriler, teknoloji şirketlerinde ücret artışlarının, teknoloji dışı sektörlerde ise yan hakların güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu gösteriyor. Eğitim ve gelişim ise 2026 insan kaynağı ajandasının üçüncü güçlü ekseni olarak öne çıkıyor.

Ücret artış beklentisi ortalaması yüzde 30

Rapora göre teknoloji şirketlerinin yüzde 95’i 2026 Ocak döneminde ücret artışı planlıyor. Artış bütçesini netleştirenlerde genel oran yüzde 30, alt çeyrek yüzde 25, üst çeyrek ise yüzde 33. Yan haklarda temel uygulamalar yaygınlaşmış olsa da kapsam halen sınırlı.

Özel sağlık sigortası ve yemek ödeneği neredeyse tüm şirketlerde standart hale gelmiş durumda. Ağustos 2025 itibarıyla günlük yemek tutarının genel oranı 400 TL. Buna karşılık, mental sağlık desteği, aile kapsamı, wellbeing izinleri ve bakım destekleri düşük seviyede kalıyor. İzin politikalarında ise şirketlerin büyük kısmı halen yasal minimumu uyguluyor.

Eğitim bütçeleri var ancak kullanım ve yapı eksik

Şirketlerin yalnızca yüzde 26’sı eğitim bütçesini tam olarak hayata geçirdiğini söylüyor. Rapora göre; çalışanların gelişim fırsatlarını kullanmamasının temel nedeni ise yüzde 71 ile zaman ve iş yükü. Katılımcı şirketlerin yüzde 60’ında rol bazlı öğrenme patikası yok ve bu durum gelişime erişimde eşitsizlik oluşturuyor.

Performans ve gelişim süreçleri arasındaki bağ da zayıf. Şirketlerin sadece yüzde 29’u performans sonuçlarının gelişim planlarını doğrudan belirlediğini, yüzde 25’i ise süreçlerin tamamen ayrı ilerlediğini belirtiyor. Yetkinlik dönüşümünde kurumsal bir strateji eksikliği dikkat çekiyor. Kurumların yüzde 57’sinde yetkinlik geliştirme ve yeniden beceri kazandırma (upskilling & reskilling) için tanımlı bir yaklaşım bulunmazken, şirketlerin yalnızca yüzde 13’ü bu konuda tüm şirkete yayılan bir model uyguluyor.

2026’nın bir numaralı gelişim önceliği "Liderlik"

Kurumların yüzde 71’i liderliği birinci öncelikli gelişim alanı olarak işaret ediyor. Bunu iletişim ve zaman yönetimi izliyor. Liderlik programları en çok orta kademe ve ilk kez yönetici olacak çalışanlara sunuluyor. C-seviyeye yönelik program oranı ise yüzde 23. Şirketlerin yaklaşık yarısı liderlik gelişimini dış kaynaklarla yürütüyor. Sadece yüzde 13 tamamen kurum içi içerikle ilerliyor.

İnsan kaynakları ajandası da yeniden şekilleniyor

2026’da insan kaynağı ajandası ağırlıkla ücret-yan hak-gelişim üçgeni etrafında şekilleniyor.

Teknoloji şirketleri bütçelerini hâlâ büyük ölçüde ücret ve yan haklara ayırırken, eğitim ve gelişim yatırımlarının etkin uygulanması ise birçok kurumda eksik kalıyor. Rol bazlı öğrenme yolculuklarının eksikliği temel engel olarak öne çıkıyor. Rapora göre; yapay zekâ tarafında beklenti şimdilik temkinli. Şirketlerin küçük bir bölümü AI’ın iş gücünü azaltacağını düşünürken büyük çoğunluk teknolojinin İK’nın rolünü dönüştüreceğini ve idari süreçlerde verimlilik oluşturacağını belirtiyor. Çalışma modellerinde hibrit düzen teknoloji şirketlerinde kalıcılaşırken, geleneksel sektörlerde ofise dönüş konusunda hâlâ net bir yön bulunmuyor.