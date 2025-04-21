Ücretli izin 1 yıla çıkarılıyor, kreş desteği geliyor

Hükümet, doğum yapan kadınlara tanınan ücretli izin süresini 1 yıla çıkarmayı, ücretsiz izin hakkını ise 1,5 yıla kadar uzatmayı planlıyor. Düzenleme kapsamında kreş desteği ve babalık izninde eşitleme de gündemde.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı ve dengeli bir nüfus yapısının korunması amacıyla doğum izinlerine ilişkin kapsamlı bir yol haritası belirlendi. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni planlamada, doğum sonrası anneye daha uzun süreli ücretli izin verilmesi ve ücretsiz izin hakkının genişletilmesi öne çıkıyor.

Taslağa göre, kadın çalışanlara yönelik doğum sonrası ücretli izin süresi mevcut 16 haftadan 52 haftaya çıkarılacak. Ücretsiz izin süresi ise 1,5 yıla kadar uzatılabilecek. Ayrıca annelere yönelik kreş desteği verilmesi de planlamalar arasında yer alıyor.

Yeni düzenlemenin bir diğer ayağında ise babalık izniyle ilgili iyileştirmeler bulunuyor. Hâlihazırda kamu çalışanı babalara 10 gün, özel sektörde çalışanlara ise 5 gün verilen babalık izni, eşitlenerek tüm çalışanlara aynı hakların tanınması hedefleniyor.