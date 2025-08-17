Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Kesin tarih belli mi?
Okulların açılmasına sayılı haftalar kaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili heyecanı başladı. Öte yandan bu yıl ücretli öğretmenlik düşünenler başvuru tarihlerini aratmaya başladı. MEB'in sitesi ziyaretçi akınına uğrarken sıklıkla "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt aranıyor.
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?
Ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçe müdürlükleri tarafından belirleniyor ve tarihler farklılık gösteriyor. Adayların il ve ilçe müdürlüklerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Ücretli Öğretmen olmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır. Yapılan başvurular anında il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine açılan ekranlara düşecek ve inha ya da onay işlemleri ile ücretli öğretmen adayları
kurumlara görevlendirilecektir. Kişiler kurumlara görevlendirildikleri anda sonuçlar yine e-devlet
üzerinden görüntülenecek.