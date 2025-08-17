Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Kesin tarih belli mi?

Yaz tatili sona ererken, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Öğretmenler ve öğrenciler, ders zili heyecanı yaşarken, bu yıl ücretli öğretmenlik yapmayı planlayanlar da hazırlıklara başladı. Her geçen gün "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu artıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?

Ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçe müdürlükleri tarafından belirleniyor ve tarihler farklılık gösteriyor. Adayların il ve ilçe müdürlüklerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretli Öğretmen olmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır. Yapılan başvurular anında il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine açılan ekranlara düşecek ve inha ya da onay işlemleri ile ücretli öğretmen adayları

kurumlara görevlendirilecektir. Kişiler kurumlara görevlendirildikleri anda sonuçlar yine e-devlet

üzerinden görüntülenecek.