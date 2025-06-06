Ücretsiz halk plajlarına iki yeni adres daha eklendi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ücretsiz halk plajlarının sayısının haziran ayında iki yeni tesisin eklenmesiyle 19'a ulaşacağını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ücretsiz giriş sunan ve beş yıldızlı hizmet kalitesiyle öne çıkan halk plajlarının haziran itibarıyla Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak'ta hizmete açılacağını belirtti.

Halk plajları 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Ersoy, 2024 yılında bu plajlardan 3 milyonu aşkın vatandaşın faydalandığını hatırlatarak, "Halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında, şu an 17 plajın aktif olarak hizmet verdiği belirtildi. Bakan Ersoy, "Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilgiyi karşılayacak şekilde yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Doğaya saygılı, sürdürülebilir proje

Ersoy, plajların sadece erişilebilir olmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, "Halk plajlarımızda yalnızca kolay erişim değil, temizlikten güvenliğe, sosyal donatı alanlarından engelli dostu düzenlemelere kadar her ayrıntıda yüksek bir hizmet standardı sunuyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve herkesin kullanımına açık bu projeyle, turizmde toplumsal kapsayıcılığı ve çevre duyarlılığını aynı anda gözetiyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, bu plajların yalnızca yerli halk tarafından değil, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler tarafından da beğeniyle karşılandığını belirtti.

Hizmete açık halk plajları şunlar:

• Beldibi Bahçecik

• Belek

• Bodrum İçmeler

• Çeşme Pırlanta

• Beldibi Çifteçeşmeler

• Kadriye

• Kemer Çamyuva

• Güzeloba Lara

• Manavgat Ulualan

• Marmaris İçmeler

• Küçük Çaltıcak

• Bodrum Torba

• Bodrum Türkbükü

• Ilıca

• Kemer Tekirova

• Alacasu Koyu

• Bostanlı Koyu