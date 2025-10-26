Üçüncü kez dünya şampiyonu olmuştu! Toprak Razgatlıoğlu açıkladı: MotoGP’de yarışan ilk Türk olacağım

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonunu zirvede tamamlayarak kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Alanya'ya döndü.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen karşılama etkinliği, sporcunun doğup büyüdüğü şehirde coşkulu anlara sahne oldu. Motosiklet konvoyuyla başlayan karşılamada yüzlerce motosiklet tutkunu, Dinek mevkiinden hareket ederek Razgatlıoğlu'nu karşıladı. Konvoy, Alanya İskele Meydanı'na kadar uzanarak şampiyona sevincini sokaklara taşıdı. Alanya halkı sporcuyu, Türk bayrakları ve alkışlarla selamladı.

Şampiyonluğu ilan etmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu "Öncelikle Belediye başkanıma ve Alanyaspor Başkanıma çok teşekkür ederim. Çok güzel konuşmalar yaptılar ve bu organizasyon içinde onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sizler tabi ki de benim için çok değerlisiniz. Çünkü biliyorsunuz dünya şampiyonu olduğunuzda ben her zaman biz diyorum çünkü hep beraber bu dünya şampiyonluğunu elde ettik. Çünkü sizlerin yorumları ve bize olan sevginiz gerçekten bizleri çok güçlendiriyor. Biliyorsunuz çok zorlu bir sene geçirdik. Özellikle son yarışımız çok stresliydi. Rakibimiz tarafından yarış dışı kalmıştık. Son yarışta her şey bitti. O stres altında gerçekten yönetmek biraz zordu. Ama bir şekilde şampiyonluğu tekrar ilan ettik'' dedi.

Artık MotoGP'de yarışıyoruz

Bundan sonra MotoGP'de yarışacağını ve bir Türk olarak orada olmaktan gurur duyacağını belirten Razgatlıoğlu "Biliyorsunuz şu an yarıştığım yerdeki son senemdi. Artık Moto GP de yarışıyoruz. Moto GP yarışan ilk Türk olacak açıkçası. Biz her zamanki gibi ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmeye devam edeceğiz. Özellikle bayrağımızı dalgalandırmaya çalışacağız. Biliyorsunuz yarış kazandıktan sonra da her defasında bayrağımız ile tur atıyoruz. Bu inanılmaz bir duygu, anlatılacak bir duygu değil. Ve daha demin de söylediğiniz gibi 21 defa yarış kazandık. Bu 21 defa İstiklal Marşı demek. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik, inşallah MotoGP de bu şekilde başarılar devam eder" şeklinde konuştu.

Şampiyonun ismi bir noktaya verilecek

Dünya Şampiyonumuzun isminin bir yere verileceğinin haberini veren Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik "Üçüncü Dünya Şampiyonası sonucunda davetimizi, Alanya'ya olan davetimizi kabul ettiği için üçüncü şampiyonası adına burada onu hep beraber karşıladık. Biz seneye şampiyon olduğunda stafflarına dağıtamayacağı bir hediyeyi Alanya olarak vereceğiz. Adının Alanya'da sonsuza kadar yaşaması için Alanya'ya bir noktaya kendisinin adını vereceğiz" dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "Üçüncü kez dünya şampiyonu olan, bu gururu bize yaşatan Alanya'mızda bu kupayı, madalyayı, şampiyonluğu getiren Toprak kardeşime bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah ondan bin kere razı olsun. Toprak. Gördünüz bütün engellere rağmen şampiyon döndü. Biz onun şampiyon olacağına canı gönülden inanıyorduk. Keşke rahmetli ağabeyim sağ olsaydı da bugünleri görseydi. Ama o biliyordu zaten şampiyonluklar getireceğini, yaşayacağını. Ama şükür bugünlere Toprak. Göğsümüzü kabarttı" ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu alanı dolduran sporseverler ile imza ve fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ayrıca Toprak, sahnede Alanya Belediye Başkanı ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Erik Dalı oyun havası oynadı.