'Ucuz ev' hayaliyle 15 yıllık birikimi 30 dakikada uçtu!

Sivas'ta yaşayan temizlik personeli Şengül Gürbüz, bir internet sitesinde satılık ev görmesi üzerine satıcıyla iletişime geçti. Daha sonra içerisinde kiracı bulunan satın almak istediği evi inceledi.

Gürbüz, "Ev sahibi bana vekalet" verdiğ diyen kişiye 15 yıllık birikimi olan 1 milyon 380 bin TL'yi banka üzerinden gönderdi. Gürbüz tapu dairesine gittiğinde ise dolandırıldığını anladı.

'Ucuza satıyorum' demiş

Üç çocuk annesi kadın olayı şöyle anlattı: “Sosyal medyadan ev ilanını gördük. Aradım ve eve bakmak istediğimizi söyledim, evde kiracı olduğunu söyledi. Kiracıyla görüştüm, evi gezdim. O kişi 'Sen eve bak, beğenirsen tekrar konuşalım' dedi. 1 milyon 550 bin liraya ilana koymuştu, biz pazarlık yaparak 1 milyon 400 bin TL ye düşürdük. Haftaiçi tapu işlemlerini yapalım, cuma günü de tapuya geçelim dedi. Cuma günü saat 15.30'da tapuya gittik, tapu da dolandırıldık. 'Çocuğum hasta ben o yüzden evi ucuz satıyorum' dedi. 'Ev benim ama borcum olduğu için tapusunu dayımın üzerine verdim' dedi. Benim 15 yıllık emeğim yarım saat içerisinde gitti. Üç gündür çok perişanız. 25 yaşındaki oğlum ayağından engelli, o haliyle akşama kadar çalışıyor. Ben de onun da bir evi olsun ileride rahat etsin diye biriktiriyordum."

Tapuda anlaşıldı

Gürbüz, tapu müdürlüğüne gittiklerinde kendilerini gerçek vekalet sahibi karşıladığını, memurun "Paranızı verin öyle gelin" dediğini, o sırada dolandırıcının kendilerin aradığını kaydetti.

Kadın şunları kaydetti: "Üç farklı IBAN verdi, ilk gerçek ev sahibinin IBAN numarasını verdi. Sonra ondan vazgeçti iki tane kadın ismiyle IBAN numarası verdi. İlk olarak 680 bin TL'yi attık karşı taraf 'Dekont gelsin imzayı atalım' dedi. Dekont geldi ancak onlara da boş dekont göndermişler. Biz de dekont geldi diye 700 bin TL'yi de gönderdik. Sonrasında bizi beş dakika oyaladı daha sonra da telefonlarımızı açmadı. Bizde tapudan çıkmadan direkt bankayı aradık hesaplarımıza bloke koydurmak istedik, dolandırıldığımızı belirttik. Sonrasında gerçek vekaleti alan kişiyle birlikte karakola gittik, o da ifade verdi. Ben 3 çocuğumu tek başıma büyüttüm. Onlar için biriktirdiğim 15 senelik emeği de başkası yemesin.”