Ucuz ürün tuzağına düşmeyin! Uzmanlar uyarıyor: Yurt dışı sitelerde gizli tehlike

Yurt dışı kaynaklı e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken kişisel bilgilerin korunması konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç ve Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat, özellikle Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yabancı sitelerden alışveriş yapanların büyük risklerle karşılaşabileceğini söyledi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, Covid-19 salgını sonrası e-ticaretin yaygınlaştığını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurtiçi e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken Ticaret Bakanlığı'nın verdiği güven damgası olup olmadığına dikkat edilmeli. Ancak yurt dışı siteler söz konusu olduğunda hem kişisel bilgileriniz hem de banka bilgileriniz kaydediliyor. Türkiye’de temsilciliği olmayan bu sitelerde yaşanabilecek sorunlarda tüketici çoğu zaman muhatap bile bulamıyor."

Kılıç, yabancı sitelerin kullanıcı sözleşmeleri aracılığıyla veri işleme izni aldığını fakat bu bilgilerin nasıl ve nerede saklandığının, üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığının genellikle bilinmediğini ifade etti. Tüketicilerin ucuz fiyatlarla kar etmeye çalışırken büyük zararlarla karşılaşabileceğine de dikkat çekti.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat de internet üzerinden yapılan işlemlerin kalıcı olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Çin kaynaklı e-ticaret sitelerinde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Türkiye’de muhatap bulunmadığında yaşanan zararların telafisi çok zor oluyor." şeklinde konuştu.

Uzmanlar, tüketicilerin hem bilgi güvenliği hem de yasal haklarını koruyabilmek için yerli ve güven damgasına sahip e-ticaret platformlarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti.