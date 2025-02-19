UEFA AVRUPA LİGİ: Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? Şifresiz mi, Şifreli mi? (Galatasaray nasıl tur atlar?)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, tur umutlarını zor bir ihtimale bıraktı. Galatasaray, taraftarının desteğiyle tarihi bir geri dönüşe imza atmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz mi? Şifreli mi?)

20 Şubat Perşembe günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray nasıl tur atlar? (Galatasaray'ın tur atlaması için gerekenler)

Sarı-kırmızılı ekibin turu geçebilmesi için en az 4 farklı skorla kazanması gerekiyor. 3 farklı galibiyet (örneğin 3-0 veya 4-1) durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. AZ Alkmaar, her türlü beraberlik veya 2 farklı mağlubiyetle bile tur atlayan taraf olacak.

* 4 farklı galibiyet: Galatasaray'ın turu geçmesi için AZ Alkmaar'ı en az 4 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor.

* 3 farklı galibiyet: Eğer Galatasaray 3 farklı bir galibiyet elde ederse (örneğin 3-0, 4-1), maç uzatmalara gidecek.

Galatasaray-AZ Alkmaar muhtemel 11’ler

📌 Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

📌 AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott

Galatasaray, Avrupa sahnesinde yoluna devam edebilmek için taraftarı önünde tarihi bir maça çıkıyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, tur biletini almak adına sahada tüm gücünü ortaya koyacak.