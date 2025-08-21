Ufuk Bayraktar kimdir? 'Ezel'in 'Ramiz Dayıs'sı Ufuk Bayraktar neden gözaltına alındı?

Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen ve Bekleme Odası ile Kader filmlerinde oyunculuk serüvenine başlayan Ufuk Bayraktar gözaltına alındı. Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapiste kalan oyuncunun bu gelişme sonrası bir kez daha biyografisi merak edilmeye başlandı.

Ufuk Bayraktar kimdir?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981’de İstanbul’da doğdu. Oyunculuk serüveni, babasının işlettiği Cihangir’deki Firuzağa Kahvesi’nde çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmesiyle başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2003 yapımı “Bekleme Odası” filmiyle yaşayan Bayraktar, ardından birçok başarılı projede rol aldı. 2006 yılında Vildan Atasever ile başrolü paylaştığı “Kader” filmi, kariyerinde dönüm noktası oldu. Bu filmdeki performansı ona İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi.

2009’da yayınlanan efsane dizi Ezel’de, Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak büyük beğeni topladı. 2012’de Dağ filmiyle geniş kitlelere ulaştı; aynı yıl Çanakkale 1915 ve Bu Son Olsun gibi yapımlarda da yer aldı.

2014’te senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Kümes filmiyle kamera arkasına geçti. 2016’da Dağ 2 ile oyunculuk başarısını pekiştirdi. Sevda Kuşun Kanadında, Milat, Savaşçı ve Vatanım Sensin gibi dizilerde de rol aldı.

Ödülleri:

2006 – Antalya Altın Portakal Film Festivali – Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü (Kader Filmi)

2006 – İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Kader Filmi)

2006 – Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü (Kader Filmi)

Filmleri ve Dizileri:

2016- Dağ 2 (Bekir) (Sinema Filmi)

2016 - Sevda Kuşun Kanadında (Ömer) (TV Dizisi)

2015 - Milat (Hamza Ustaoğlu (Mit Elemanı)) (TV Dizisi)

2014 - The Coop (Kümes) (Süleyman)(Sinema Filmi)

2014 - Miraç (Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale 1915 (Seyit Onbaşı) (Sinema Filmi)

2012 - Dağ (Bekir) (Sinema Filmi)

2012 - Bu Son Olsun (Ertuğrul) (Sinema Filmi)

2011 - Toprağın Çocukları (Cevher) (Sinema Filmi)

2010 - Memleket Meselesi (Polis) (Sinema Filmi)

2010 - Ayrılık (Kemal) (Sinema Filmi) 2010

2009 - Yeni Baştan (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Ezel (Ramiz Karaeski Gençlik) (TV Dizisi)

2008 - Sıcak (Sinema Filmi)

2008 - Girdap (Konuşmacı) (Sinema Filmi)

2008 - Ali'nin Sekiz Günü (Kemal) (Sinema Filmi)

2007 - Yumurta (Haluk) (Sinema Filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (Hasan) (TV Dizisi)

2006 - İklimler (Taksici) (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Bekir) (Sinema Filmi)

2005 - Fareler (Kısa Film)

2003 - Bekleme Odası (Ferit) (Sinema Filmi)

2000 - Tirvana (Polis Memuru) (TV Dizisi)