Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl? Donör bulundu mu?

Karaciğer yetmezliği çeken Ufuk Özkan şimdi de üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor. Enfeksiyon ile birlikte Özkan'ın durumu daha da ağırlaşmış durumda... Sevenleri sanatçıdan güzel bir haber beklerken "Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl" sorusu sıkça geliyor.

Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl?

Ufuk Özkan bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve yapılan testlerde Influenza A pozitif çıktığı açıklandı. Doktorlar, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer sorununu ağırlaştırma riski taşıdığı için ziyaretleri geçici olarak durdurdu.

Özkan için karaciğer donörü arayışı devam ediyor.Özellikle daha önce birlikte çalıştığı sinema ve tiyatro camiasından kişilerin başvuruları öncelikli olacak.