Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl? Özkan iyileşti mi? İşte ilk fotoğraf
Oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli gerçekleşti. Ünlü oyuncu 11 saat süren ameliyat sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Sevenleri Özkan'ın sağlık durumunu merak ediyor. İşteoyuncu hakkında yapılan açıklama...
Oyuncu Ufuk Özkan bir süredir Karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu ve imdadına eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık yetişti. Salih Kıvırcık donör olurken ameliyat pazartesi günü gerçekleşti. Uufuk Özkan'ın sağlık durumu merak edilirken bugün ilk fotoğraf geldi.
Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl?
Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık bugün normal servise alındılar. Her iki ismin de sağlık durumu gayet iyi...
İlk fotoğraf geldi
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan normal servise alınan Ufuk Özkan'la bir fotoğraf paylaştı ve zafer işareti pozu verdi. Umut Özkan "Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.