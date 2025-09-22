Ufuk Özkan’dan intihar iddialarına sert yanıt: Oğluma böyle bir acıyı yaşatmam

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hakkında çıkan intihar iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu, kullandığı ilaçları yanlış saatte alması nedeniyle “ilaç zehirlenmesi” yaşadığını açıkladı.

Günaydın’a konuşan Özkan, “İlacı 8 saat sonra tekrar alınca vücudum tepki verdi. Yüzümde lekeler çıktı, kusmaya başladım. Ambulans çağırdım. Hastanede ilaç zehirlenmesi teşhisi kondu ve midem yıkandı. Yoğun bakımda sadece bir gün kaldım” ifadelerini kullandı.

“Amaç etkileşim ve reklam geliri”

“Emret Komutanım”, “Geniş Aile” ve “Zengin Kız Fakir Oğlan” gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu, sosyal medyada çıkan asılsız iddialara tepki göstererek şunları söyledi:

“Bazı kişiler, gerçekliği kontrol etmeden haber uyduruyor. Amaçları sadece etkileşim ve reklam geliri. Benim sağlığım üzerinden böyle spekülasyonlar yapılması üzücü.”