Uğur Dündar Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı

Türkiye'nin en çok izlenen haber programlarına imza atan televizyoncu Reha Muhtar İstanbul Sarıyer’deki evinde dün merdivenlerden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Muhtar, entübe edilmişti.

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Dündar, bir dönem rakip olduğu Muhtar'ın beyin tomografisi çekileceğini duyurdu.

Uğur Dündar X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak.

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, çocukları Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer tarafından alıkoyulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.