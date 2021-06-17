Uğur Sahin: Delta varyantı 4. dalgayı başlatabilir

Investing in Tech isimli konferans serisine katılan Uğur Şahin, burada yaptığı konuşmada, nüfusun yarısına iki doz aşı yapılan İngiltere'de COVID-19 vakalarının arttığını belirterek, "Yeterince dikkatli olmazsak, belirli alanlarda dördüncü bir dalgayla karşılaşabiliriz" diye konuştu.

Uğur Şahin, vakaların düşmesiyle iyi durumda olduğumuzu anlayabileceğimizi belirterek, kısıtlamaların yavaşça kaldırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Uğur Şahin, "Güçlendirici dozlar beklemede tutulur ve kısıtlamalar yavaşça kaldırılsaydı böyle bir sonuç önlenebilirdi. Ancak, enfeksiyon oranları düşerse, bu iyi bir durumda olduğumuz anlamına gelir. Eğer vakalar artıyorsa bir sonraki dalgayı yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ AŞI AÇIKLAMASI

Uğur şahin, iki doz aşı yaptıranların sıkça sorduğu, '3. doz aşıya ihtiyaç var mı' konusuyla ilgili olarak ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai karar hükümetler tarafından verilecek” dedi.