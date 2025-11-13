UKOME toplantısında karar alındı: Metrobüs güzergahı değişiyor!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'da gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir karar alındı.

Toplantıda, İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi çeşitli spor etkinlikleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve benzeri kutlama ya da anma programları sırasında, köprüde yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarının zaman zaman tamamen ya da kısmen trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı.

Metrobüs güzergahı değişiyor

Bu tür durumlarda metrobüs seferlerinin aksamadan devam edebilmesi için, köprünün araç trafiğine kapalı olduğu sürelerde kullanılacak alternatif bir güzergahın da değerlendirildiği belirtildi.

Metrobüs için alternatif yollar açıklandı

Teklif edilen yeni rotaya göre metrobüsün, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçerken Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu’ndan çıkıp çevre yoluna bağlanarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı doğrultusunda Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu’na ulaşması önerildi.

Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası yönündeki geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu İstasyonu’ndan ayrıldıktan sonra Barbaros Bulvarı ve Büyükdere güzergahını izleyerek FSM Köprüsü’ne bağlanması ve çevre yolunu takip ederek Söğütlüçeşme İstasyonu’na ilerlemesinin planlandığı aktarıldı.

Oylama sonucunda, söz konusu günlerde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçmesi yönündeki teklif oy birliğiyle kabul edildi.